A Firenze, è stato reso noto il campionato di terza serie 2024/2025: le squadre partecipanti al prossimo torneo, "scaldano" i motori.

É stata ufficializzata la composizione dei tre gironi di Serie C 2024-25 che accoglieranno anche le seconde squadre di Juve, Milan e Atalanta. La Juventus Next Gen è stata inserita nel girone C, il Milan Futuro nel B e l’Atalanta U23 nel girone A. Il campionato prenderà il via il 25 agosto 2024.

Ecco il calendario completo: