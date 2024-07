Incendio in corso a Mascalucia. Il rogo ha invaso sterpaglie e ha raggiunto un capannone utilizzato dal comune per ricovero mezzi.

Incendio in corso a Mascalucia, precisamente in via Santa Margherita dove le fiamme hanno invaso sterpaglie e un capannone del comune etneo utilizzato per il ricovero dei mezzi. Sul posto, intervenute 3 squadre, con l’intervento del supporto aereo. Il capannone non è coinvolto all’interno ma solo minacciato dall’esterno.

In aggiornamento…