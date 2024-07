UNICT – Ammissione Corsi 2024: come immatricolarsi

UNICT - Ammissione Corsi 2024: le procedure per immatricolarsi ai vari corsi di laurea dell'Università degli Studi di Catania.

UNICT – Ammissione Corsi 2024: ecco elencate le procedure principali per immatricolarsi ai vari corsi di laurea disponibili nei vari atenei dell’Università degli Studi di Catania.

UNICT- Ammissione Corsi 2024: i corsi disponibili

Per l’anno accademico 2024/25, Unict offre 51 corsi di laurea triennale (L) e 9 corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU, durata 5 o 6 anni), la maggior parte dei quali ad accesso libero.

UNICT- Ammissione Corsi 2024: i requisiti d’ammissione

L’ammissione ai tanti corsi di laurea disponibili all’interno dell’ateneo catanese, prevede che, gli studenti interessati, siano forniti dei seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (consulta la sezione studenti internazionali)

di scuola secondaria superiore / altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (consulta la sezione studenti internazionali) adeguata preparazione iniziale: importante al momento dell’ingresso dello studente all’interno del corso di laurea selezionato.

UNICT- Ammissione Corsi 2024: gli Obblighi Formativi Aggiunti

Per immatricolarsi ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico è richiesta un’adeguata preparazione iniziale. Ciascun corso di studi indica nelle “Procedure di ammissione” e nei relativi allegati le conoscenze richieste per l’accesso.

Chi viene ammesso con OFA può sostenere gli esami solo dopo avere recuperato il “debito”. Ciascun corso di studi organizza annualmente attività dedicate al recupero degli OFA, che possono essere consultate sul sito del corso di studi prescelto.

UNICT- Ammissione Corsi 2024: le procedure di immatricolazione

Per potersi “immatricolare” (cioè per iscriversi per la prima volta) occorre prima verificare se il corso prescelto è a “numero programmato” (locale o nazionale) oppure a numero “NON programmato” (cioè ad accesso libero) e seguire le procedure di ammissione specificate per ciascuna tipologia di corso.

Inoltre, è possibile accedere al cosiddetto “Portale Studenti” che, a sua volta, costituisce la piattaforma di gestione della carriera degli studenti attraverso la quale le procedure amministrative/didattiche vengono effettuate online senza doversi recare necessariamente negli uffici dell’Ateneo.

Le immatricolazioni saranno aperte dal 17 giugno al 30 settembre 2024.