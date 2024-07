Concorso INAIL 2024, 577 posti di lavoro: posizioni anche in Sicilia

Concorso INAIL 2024: fuori 6 bandi di concorso per un totale di 577 posti di lavoro . Ecco tutte le informazioni necessarie.

Concorso INAIL 2024: sono 6 i bandi pubblicati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), per un totale di 577 posti di lavoro. Le selezioni sono rivolte a laureati ed è previsto un contratto a tempo indeterminato. Ecco tutte le informazioni necessarie, come le posizioni aperte, i requisiti e la procedura per poter inoltrare la domanda.

Concorso INAIL 2024: le posizioni disponibili

Ecco, di seguito, quali sono le figure da assumere per questo concorso:

293 posti come Funzionario amministrativo;

5 posti nel ruolo di Assistente sociale;

108 posti nel profilo professionale di Ricercatore; 83 posti nel profilo professionale di Tecnologo;

9 posti presso l’avvocatura dell’Inail nel ruolo dei professionisti Legali;

33 posti presso la Consulenza tecnica salute e sicurezza;

36 posti di personale ad elevata specializzazione tecnica presso la Consulenza tecnica per l’edilizia.

Concorso INAIL 2024: i requisiti

I principali requisiti da soddisfare per i candidati sono i seguenti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore ai 18 anni e non aver superato l’età prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo;

godimento dei diritti civili e politici;

essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso la Pubblica Amministrazione;

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, ove previsto;

idoneità psico-fisica all’impiego.

Il titolo di studio richiesto può essere una Laurea triennale o una magistrale specifica, a seconda del profilo professionale per il quale si effettua la candidatura.

Concorso INAIL 2024: come presentare la domanda

Il termine ultimo per inoltrare la domanda per il concorso è fissato al 12 agosto. Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso il portale inPA, al quale si può accedere con le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.