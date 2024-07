Catania FC, ecco il nuovo calendario: primo impegno a Sorrento

Il calendario dei rossazzurri, vedrà la società etnea impegnata sul campo del Sorrento alla prima giornata. Si parte il 25 agosto 2024.

Si è svolta a Firenze, come di consueto, la classica cerimonia inerente la stipula dei calendari del campionato di Serie C 2024/2025 che, come ormai noto, prenderà avvio il 25 agosto 2024.

Il Catania di Mimmo Toscano, che prosegue il proprio lavoro di preparazione ad Assisi, cercherà di affrontare il nuovo torneo con una mentalità totalmente differente da quella vista nel campionato precedente, auspicando un campionato da vertice, come si augurano i tanti sostenitori etnei.

Ecco il calendario dei rossazzurri.