Catania FC: al via al ritiro ad Assisi, arrivederci Mister Zeoli

Il Catania comincia oggi, con la prima seduta di allenamento, il ritiro di Assisi: presenti i nuovi acquisti, oggi la prima seduta.

Il Catania inizia ufficialmente il proprio cammino verso il nuovo campionato di Serie c 2024/2025. Da oggi, i rossazzurri si sono radunati, dopo le opportune visite mediche, ad Assisi, sede del ritiro pre-campionato dei siciliani, agli ordini del tecnico Domenico Toscano.

Catania FC: i nomi dei convocati rossazzurri

La società, in vista del primo allenamento previsto nella giornata odierna, ha diffuso l’elenco dei 30 convocati.

Portieri: Adamonis, Bethers, Tirelli, Furlan e Laukzemis (classe 2005, in prova);

Difensori: Anastasio, Bouah, Curado, Carpani, Castellini, Celli, Di Gennaro, Monaco, Rapisarda, Silvestri;

Centrocampisti: Di Tacchio, Peralta, Quaini, Sturaro, Tello, Verna, Welbeck, Zammarini, Zanellato;

Attaccanti: Chiricó, Cianci, Cicerelli, D’Andrea (aggregato), De Luca, Popovic.

Non faranno parte dei 30 convocati gli “esclusi” e ormai prossimi a lasciare i piedi dell’Etna Di Carmine, Marsura, Ladinetti, Chiarella e Maffei (quest’ultimi ceduti in prestito rispettivamente a Rimini e Cavese).

Catania FC: “Grazie di tutto mister Zeoli”

Ni giorni scorsi, la società ha comunicato di aver risolto il contratto con l’ex calciatore, nonché allenatore etneo Michele Zeoli. L’allenatore romano, ex bandiera rossazzurra, si congeda così dal club dell’Elefante dopo aver condotto gli etnei alla vittoria della Coppa Italia Serie C (primo storico trofeo per i siciliani) e ai quarti di finale play-off subentrando all’esonerato Cristiano Lucarelli (dopo un primo, breve, ciclo post Luca Tabbiani) in una stagione complicatissima, sia dal punto di vista della gestione, che del gioco.

L’allenatore, che non ha mai nascosto il suo immenso amore verso i colori rossazzurri, tramite i propri canali social, ha espresso un pensiero per quella che, per molto tempo, è stata la sua “seconda famiglia”, ovvero Catania: “Ringrazio Vincenzo Grella per quello che ha detto sul mio conto. Le sue parole mi hanno colpito e sono molto belle, lui sta lavorando per fare grande il Catania e va sostenuto. Lo ringrazio per avermi dato la possibilità di allenare il Catania, per me è stato come realizzare un sogno ed è stato bello soffrire per superare i momenti di difficoltà come è stato bello vincere la Coppa Italia, è stato bello …..tutto…. Si tutto…. perché intenso e unico……Nessuno potrà mai capire come è stato ….fidatevi…UNICO . Grazie a tutto il Catania, partendo dal presidente Pelligra. Ho scelto queste due foto perché uniscono le mie esperienze e due generazioni di tifosi che mi hanno voluto bene e apprezzato. Ringrazio anche loro( anche chi non c è più ma da lassù tifa per noi) e tutta la città, con il cuore, e ripeto quello che ho detto ad Avellino: teniamocela stretta, questa società ci riporterà in alto. “DI QUALUNQUE COSA SIANO FATTE LE NOSTRE ANIME, LA MIA E LA TUA SONO FATTE DELLA STESSA COSA”, Vi voglio bene ….ma bene veramente….