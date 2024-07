Bonus Psicologo 2024: sono state pubblicate le procedure per consultare e individuare le nuove graduatorie. Le info.

L’11 luglio sono state pubblicate sul sito dell’Inps le graduatorie del bonus psicologo 2024. Ecco dove poterle visualizzare

Bonus Psicologo 2024: come accedere alle graduatorie

L’INPS fa sapere che il contributo, è finalizzato a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. I beneficiari sono individuati tenendo conto del valore dell’ISEE più basso e, a parità del valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. È possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. In tale pagina sono disponibili: la scheda informativa della misura, i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”). Autenticandosi tramite i consueti canali (SPID, CIE 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi), l’utente può visionare l’esito della richiesta e l’eventuale importo riconosciuto, corredato dal codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia. I beneficiari presenti in graduatoria hanno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo.

Bonus Psicologo 2024: indicatore e situazione economica

I beneficiari, inseriti all’interno delle graduatorie, sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) più basso e, a parità del valore Isee, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Chi rientra nella graduatoria ha 270 giorni di tempo per usufruire del contributo usando il codice univoco al momento della prenotazione: passata la scadenza, le risorse che non sono state usate verranno riassegnate ad altri beneficiari sulla base delle graduatorie.

Bonus Psicologo 2024: analisi delle graduatorie

Le domande inoltrate, secondo l’INPS, sono state ben 400.505, per uno stanziamento pari a 10 milioni di euro. Il bonus psicologo viene assegnato secondo questa graduatoria:

1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro a seduta)

per redditi con Isee inferiore a (fino a 50 euro a seduta) 1.000 euro per redditi con Isee tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro a seduta)

per redditi con Isee (fino a 50 euro a seduta) 500 euro per redditi con Isee superiore a 30.000 euro ma inferiore a 50.000 euro (fino a 50 euro a seduta)

Infine, è giusto ricordarsi che il bonus psicologo è stato pensato come una sorta di aiuto per pagare le sedute di psicoterapia con professionisti convenzionati, il cui elenco è disponibile sul portale Inps. Non è necessaria alcuna impegnativa, il beneficiario dell’agevolazione deve solo scegliere lo psicologo a cui rivolgersi, il quale sarà pagato direttamente dall’Inps.