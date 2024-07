Test Professioni Sanitarie 2024: date e modalità d’esame

Test Professioni Sanitarie 2024: si avvicina la data ufficiale dei test che vedranno l'accesso al corso di nuove matricole. Alcuni dettagli.

Test Professioni Sanitarie 2024: le date ufficiali

Il test professioni sanitarie 2024 si svolgerà il 5 settembre 2024, come comunicato di recente dal MUR. Le modalità di svolgimento, la data della prova e gli argomenti vengono stabiliti centralmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca entro il mese di giugno, che ne definisce anche i posti disponibili su base nazionale. Ogni anno gli iscritti ai test di professioni sanitarie superano sempre i 70mila.

Test Professioni Sanitarie 2024: le modalità d’esame

Anche se le domande non sono uguali in tutta Italia, comunque i test preparati dalle università o dal Cineca dovranno rispettare le indicazioni date dal Ministero.

Il test professioni sanitarie sarà strutturato così:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;

di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 quesiti di ragionamento logico e problemi;

di ragionamento logico e problemi; 23 quesiti di biologia;

di biologia; 15 quesiti di chimica;

di chimica; 13 quesiti di fisica e matematica.

Le domande verranno valutate nel seguente modo:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

per ogni risposta esatta; meno 0,4 punti per ogni risposta errata;

per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa.

Altra cosa importante da ricordare sul test di professioni sanitarie 2024 è che, a differenza di quanto succede per Medicina o Veterinaria, non ci sarà un’unica graduatoria nazionale. Ogni università pubblicherà la propria graduatoria, che gestirà in modo completamente autonomo secondo le modalità indicate nel proprio bando.

Il punteggio minimo per rientrare in graduatoria è 20, il massimo è 90. Ma il punteggio minimo per entrare in una determinata università dipende esclusivamente dai punteggi dell’anno corrente e dai posti disponibili.

Test Professioni Sanitarie 2024: come prepararsi ai test

Per prepararsi al meglio al test ufficiale, è possibile accedere alle simulazioni on-line che, sostanzialmente, permetteranno ai candidati di prepararsi al meglio all’esame. Inoltre, tra le varie informazioni utili contenute nel bando che il Miur per il test d’ingresso alla facoltà di Professioni Sanitarie, non ci sono solo questioni burocratiche.

Per venire incontro agli studenti e riuscire a dar loro uno standard di preparazione, il Ministero fornisce ogni anno la lista degli argomenti che è opportuno studiare dal momento che possono essere oggetto di domanda. Info e dettagli, sul sito del Ministero.