Test Medicina 2024: i prossimi step da ricordare

Test Medicina 2024: in attesa dei prossimi appuntamenti dei test per accedere al corso di medicina, ecco alcune dettagli da ricordare.

Test Medicina 2024: la seconda sessione

in attesa delle prossime date, inerenti il test di medica 2024, ecco alcuni dettagli, inerenti scadenze e prossimi step, utili da tenere in considerazione. Come già noto, il test di medicina 2024 sarà composto da 60 quesiti, a cui bisognerà rispondere in 100 minuti. La seconda sessione, partirà ufficialmente il 30 luglio 2024.

Test Medicina 2024: le prossime date ufficiali

La seconda sessione, sarà suddivisa nelle seguenti date:

23 luglio 2024 : scadenza perfezionamento iscrizione prova di luglio;

30 luglio 2024 : seconda sessione di test;

8 agosto 2024 : uscita punteggi anonimi;

28 agosto 2024 : pubblicazione nell’area riservata di Universitaly dell’elaborato e della scheda anagrafica;

: pubblicazione nell’area riservata di Universitaly dell’elaborato e della scheda anagrafica; 2 settembre 2024 : termine entro il quale chiedere l’inserimento in graduatoria e indicare le preferenze;

: termine entro il quale chiedere l’inserimento in graduatoria e indicare le preferenze; 10 settembre 2024 : uscita della graduatoria nazionale;

: uscita della graduatoria nazionale; 18 settembre 2024: data del primo scorrimento di graduatoria;

Test Medicina 2024: come prepararsi ai test

Gli studenti, e non solo, possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima, il cui esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale. Inserendo poi un codice identificativo a propria scelta, è possibile ripetere i test su versioni di volta in volta mirate in base alle prove sostenute in precedenza, affrontando così argomenti sui quali si è risultati più bisognosi di approfondimento. I quiz vertono, infatti, sulle cinque materie richieste (competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, ragionamento logico e problemi, chimica, biologia, fisica e matematica) e consentono di filtrare le domande per argomento e parola chiave. I risultati delle simulazioni non rappresentano una valutazione formale delle competenze, né vengono in alcun modo associati alla persona che le esegue. Il codice identificativo, che si può fornire in maniera facoltativa, serve esclusivamente a identificare le proprie simulazioni, in modo da poterne conservare uno storico e ottenere nuove simulazioni sulla base delle specifiche aree di miglioramento.

Per risultare idonei all’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, i candidati devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti. Il punteggio massimo che si può ottenere è di 90 punti