Test di Medicina 2024: struttura e criteri di valutazione

Test di Medicina 2024: tutte le informazioni utili sulla struttura dei quesiti e i punteggi idonei all'ammissione

Test di Medicina 2024: il Test di Medicina 2024 è uno degli appuntamenti più attesi per migliaia di aspiranti medici in Italia. Di seguito nel dettaglio la struttura del test e i criteri di valutazione.

Struttura del test di Medicina 2024

Il Test di Medicina 2024 sarà composto da 60 domande, a cui rispondere in un tempo massimo di 100 minuti. Le domande saranno suddivise in diverse aree di competenza, come segue:

4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi : questa sezione valuta la capacità di comprendere e analizzare testi complessi, nonché le conoscenze generali acquisite durante il percorso di studi.

I punteggi

Per risultare idonei all’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, i candidati devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti. La valutazione delle prove avverrà secondo i seguenti criteri:

1,5 punti per ogni risposta esatta : ogni risposta corretta contribuisce positivamente al punteggio finale.

: ogni risposta corretta contribuisce positivamente al punteggio finale. Meno 0,4 punti per ogni risposta errata: le risposte sbagliate comportano una penalizzazione, quindi è importante rispondere con cautela e solo quando si è abbastanza sicuri della risposta.

le risposte sbagliate comportano una penalizzazione, quindi è importante rispondere con cautela e solo quando si è abbastanza sicuri della risposta. Zero punti per ogni risposta omessa: non ci sono penalizzazioni per le risposte non date, quindi in caso di dubbio è meglio non rispondere piuttosto che rischiare una penalizzazione.

Il punteggio massimo che si può ottenere è di 90 punti.