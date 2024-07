Test di Medicina 2024: come funzionano le graduatorie

Test di Medicina 2024, le graduatorie: quando escono, come chiedere l'inserimento e quando sarà il primo scorrimento

Test di Medicina 2024: Il Test di Medicina 2024 è già iniziato con la prima sessione a maggio. Analisi recenti indicano che sia il punteggio medio che quello minimo per l’ammissione sono stati molto alti e si prevede un ulteriore aumento per la sessione di luglio.

Come richiedere l’inserimento in graduatoria

La presentazione delle iscrizioni e delle richieste per essere inseriti all’interno della suddetta graduatoria devono essere fatte online, sul portale di Universitaly.

Coloro i quali hanno già sostenuto il test gli anni precedenti possono richiedere l’inserimento nelle graduatorie, nel caso in cui abbiano ottenuto un punteggio uguale o maggiore a quello dell’ultimo ammesso. Quest’anno il punteggio minimo per i corsi di medicina, comprendenti chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria è di 56,59.

Le richieste per presentare l’istanza di inserimento possono essere presentate dal 29 maggio.

Cosa succede in caso di parità e quando esce la graduatoria

Nel caso di una parità nel punteggio verranno considerati i risultati delle singole materie nel seguente ordine:

Biologia Chimica Fisica e matematica Ragionamento logico Comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi

La graduatoria nazionale di merito nominativa verrà probabilmente pubblicata i primi di settembre, sarà poi consultabile nell’area riservata agli studenti del portale del CINECA.

Chi, all’interno della graduatoria, risulterà assegnato sarà tenuto ad immatricolarsi entro le ore 12 del quinto giorno dopo la pubblicazione (si considera anche il giorno della pubblicazione stessa). Chi invece risulterà prenotato potrà immatricolarsi nella sede e nel corso entro i termini stabiliti, uguale modalità per lo status “in attesa” o ” fine posti”.

Il primo scorrimento dei test di Medicina 2024

Una settimana dopo la pubblicazione della graduatoria, il CINECA procederà alla pubblicazione del nuovo scorrimento della graduatoria, tenendo conto della posizione di merito e delle preferenze espresse dai candidati. Questo scorrimento avviene per garantire che tutte le posizioni disponibili siano assegnate in modo equo e che i candidati abbiano la possibilità di essere ammessi al corso di loro preferenza, in base ai punteggi ottenuti.