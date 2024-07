Lavoro Catania: ENEL assume, come candidarsi e posizioni aperte

Lavoro Catania, Enel assume: come candidarsi, quali sono le posizioni aperte e come si svolge l'iter di selezione

Lavoro Catania: ENEL ha avviato nuove selezioni di personale per coprire posti di lavoro in Italia. Le assunzioni sono rivolte a laureati in varie discipline e diplomati, con possibilità di contratti a tempo determinato o indeterminato presso le diverse società del Gruppo. Anche i giovani senza esperienza hanno opportunità, principalmente attraverso tirocini retribuiti di 6 mesi o contratti di apprendistato.

Posizioni aperte

Le posizioni aperte per l’azienda nella sede di Catania sono:

Process Engineer;

Ottimizzare i processi produttivi per migliorare l’efficienza e ridurre i costi.

Analizzare e risolvere problemi tecnici nei processi di produzione.

Implementare nuove tecnologie e metodologie per migliorare la qualità e la sicurezza.

Shift Production Manager;

Gestire e coordinare le attività di produzione durante il proprio turno.

Assicurarsi che la produzione avvenga in conformità con gli standard di qualità e sicurezza.

Monitorare le prestazioni del personale e delle attrezzature, risolvendo eventuali problemi operativi.

Lavoro Catania, iter di selezione Enel

Le selezioni ENEL si articolano in diverse fasi, adattate al livello di carriera dei candidati:

Valutazione dei CV:

In questa fase vengono esaminati i curriculum pervenuti per identificare i profili di interesse per le posizioni disponibili.

Prima intervista telefonica:

I candidati selezionati vengono contattati per una prima intervista telefonica. Questo incontro serve anche per verificare la disponibilità del candidato e per fissare un appuntamento per il primo incontro di persona.

Colloquio individuale (per profili più esperti):

I candidati con esperienza vengono invitati a un colloquio individuale. In questa fase si approfondiscono competenze specifiche, esperienze pregresse e motivazioni personali.

Colloquio tecnico:

Tutti i candidati affrontano un colloquio tecnico, finalizzato a valutare le competenze specialistiche necessarie per il ruolo.

Lavoro Catania, come candidarsi per Enel

Per lavorare presso ENEL, è necessario candidarsi tramite la pagina dedicata alle carriere e selezioni (“Enel, Lavora con noi“).