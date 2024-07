Graduatorie ATA terza fascia, quando escono: la possibile data

Graduatorie ATA terza fascia: il 28 giugno si sono chiuse le domande e ora gli interessati si chiedono quando avverrà la pubblicazione.

Graduatorie ATA terza fascia: si sono chiuse il 28 giugno le domande sulla piattaforma Polis e ora coloro che hanno inoltrato la richiesta sono in attesta della pubblicazione delle graduatorie. Riguardo a questo, il Ministero ha dato importanti informazioni e una probabile data a partire da cui potranno uscire le graduatorie.

Graduatorie ATA terza fascia: la probabile data di uscita

In base alle indicazioni fornite dal Ministero, per il personale ATA è, inizialmente, prevista la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e poi le definitive. Toccherà alla scuola capofila stilare la graduatoria, in base ai titoli dichiarati. L’Ufficio territoriale provinciale fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

La pubblicazione dovrà avvenire in tempo utile, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025. Si prevede che la pubblicazione avvenga a partire dal 19 agosto, con le provvisorie.

Graduatorie ATA terza fascia: l’iter di pubblicazione

La pubblicazione della graduatoria ATA terza fascia dovrà rispettare una procedura che prevede determinati step:

Prima fase : la scuola capofila dovrà effettuare una valutazione delle domande, con verifica dei titoli di accesso e affidando il punteggio assegnato in base alle tabelle di valutazione dei titoli;

: la scuola capofila dovrà effettuare una valutazione delle domande, con verifica dei titoli di accesso e affidando il punteggio assegnato in base alle tabelle di valutazione dei titoli; Seconda fase: verrà effettuata la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dopo l’esclusione degli aspiranti non idonei.

Graduatorie ATA terza fascia: dove verranno pubblicate

Sarà possibile consultare le graduatorie sui portali web delle istituzioni scolastiche e/o dell’Ufficio Scolastico provinciale e/o dell’USR. Queste saranno pubblicate nello stesso giorno da tutte le scuole di una stessa provincia. Una volta avvenuta la pubblicazione, seguiranno una terza e una quarta fase:

Terza fase : si darà la possibilità di presentare eventuali reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con successivi ricorsi al dirigente della scuola che ha gestito la domanda;

: si darà la possibilità di presentare eventuali reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, con successivi ricorsi al dirigente della scuola che ha gestito la domanda; Quarta fase: prevede la pubblicazione delle graduatorie ATA terza fascia definitive, valide per il triennio 2024-2027 che aggiornano il precedente 2021-2023.

Le graduatorie definitive si possono anche consultare accedendo alla propria area personale del portale per le Istanze Online del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM).