Graduatorie ATA 24 mesi: riapertura delle domande

Graduatorie ATA 24 mesi: in arrivo la nota del ministero dell'istruzione e del merito, riapertura delle domande

Graduatorie ATA 24 mesi: Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha riaperto le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 2024/2025, permettendo la presentazione delle istanze in forma cartacea dal 12 al 17 luglio 2024. Questa decisione, comunicata dal sindacato Flc Cgil, mira a consentire al personale aggiuntivo ATA del PNRR e dell’Agenda SUD, che ha avuto una proroga del contratto dopo il 15 aprile 2024, di conteggiare i giorni di servizio fino alla stipula del nuovo contratto. Ciò permette agli aspiranti che raggiungono i 24 mesi di servizio necessari di fare domanda per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali (prima fascia). È attesa una nota ministeriale con le indicazioni per l’invio della domanda.

Riapertura domande graduatorie ATA 24 mesi

l Ministero dell’Istruzione ha riaperto le domande per le graduatorie ATA 24 mesi, come comunicato dal sindacato Flc Cgil. Questa decisione è conseguente all’approvazione di un emendamento nel Decreto Coesione 2024, che permette di includere nel computo dei 24 mesi necessari per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA anche il periodo dal 16 aprile 2024 alla stipula effettiva dei nuovi contratti.

Dal 12 al 17 luglio 2024 sarà possibile presentare domanda per l’integrazione dei titoli di servizio e l’inserimento in graduatoria. Il Decreto Coesione 2024 aveva prorogato i contratti per i collaboratori scolastici PNRR e Agenda SUD fino al 15 giugno 2024. Tuttavia, poiché i contratti erano scaduti il 15 aprile, le scuole hanno dovuto stipulare nuovi contratti a partire dal 2 maggio 2024.

La legge ora permette di conteggiare i giorni dal 16 aprile alla stipula del nuovo contratto per le graduatorie ATA 24 mesi, aumentando così il punteggio di servizio per gli aspiranti e consentendo l’inserimento in graduatoria a coloro che raggiungono i 24 mesi necessari. Si attende una nota ministeriale con ulteriori indicazioni per la presentazione delle domande.

Come fare domanda per le graduatorie ATA 24 mesi?

l Ministero dell’Istruzione ha riaperto le domande per le graduatorie ATA 24 mesi. Coloro che raggiungono i 24 mesi di servizio includendo il periodo dal 16 aprile alla stipula del nuovo contratto possono presentare domanda cartacea o tramite PEC dal 12 al 17 luglio 2024.

Chi ha già presentato domanda entro il termine del 30 maggio 2024 e vuole aggiungere il periodo dal 16 aprile all’inizio del nuovo incarico per aumentare il punteggio potrà probabilmente farlo tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIM.

Queste modalità sono ancora ipotetiche, in attesa della conferma ufficiale con la nota del Ministero.

Niente riapertura per le domande ATA terza fascia

Il sindacato Flc Cgil ha evidenziato che le graduatorie ATA di terza fascia restano escluse dalla riapertura delle domande. Attualmente, il Ministero dell’Istruzione non prevede di permettere l’inserimento delle giornate dal 16 aprile ai primi di maggio 2024 per incrementare il punteggio anche nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia.

Il sindacato ha dichiarato che continuerà a lottare per ottenere il riconoscimento di questo servizio anche per le graduatorie di terza fascia.