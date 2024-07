Catania: Gazzelle a Villa Bellini, la scaletta del concerto

Dopo un tour nei palasport totalmente sold out, Gazzelle è partito per la sua tournée estiva: sabato 13 luglio 2024 il concerto a Catania.

Gazzelle sarà domani sera (13 luglio) a Catania sul palco del Wave Summer Music (Villa Bellini). L’unico appuntamento siciliano ha richiamato fan provenienti da tutta l’Isola e anche dalla vicina Calabria. Sono disponibili gli ultimi biglietti per un live che va verso il sold out.

Il botteghino di Villa Bellini sarà aperto domani dal primo pomeriggio fino ad inizio concerto.

L’appuntamento di Catania fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management e inserito nell’ambito del Catania Summer Fest del Comune di Catania.

I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone.

Gazzelle è una delle voci più amate e sincere della sua generazione. Poetico, romantico e spiazzante. Le sue canzoni contano oltre un miliardo di stream, 24 dischi d’oro e 27 dischi di platino. Il suo mondo comunicativo è schivo e malinconico, ma da sempre multiforme e imprevedibile. Gazzelle si è preso, in questi anni, con i suoi quattro album Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023), l’amore degli ascoltatori e l’affetto trasversale dei suoi fan. Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.

Ecco la scaletta dello spettacolo di sabato sera:

Fottuta canzone;

Però;

Vita Paranoia;

Sbatti;

Qualcosa che non va;

Blu;

IDEM;

Nmrpm;

Coprimi le spalle;

Non lo dire a nessuno;

Scusa;

Scintille;

Settembre;

Nero / Ora che ti guardo bene / Coltellata;

Flavio;

La prima canzone d’amore;

Zucchero filato;

Una canzone che non so;

Punk;

E pure;

Destri;

Tutta la vita;

Tutto qui;

Quella te;