Catania FC: arriva Di Tacchio, Konteck alla Casertana

Mercato estivo sempre più rovente per il nuovo Catania di Mimmo Toscano: fatta per Di Tacchio in rossazzurro, Konteck alla Casertana.

Il mercato del Catania continua a regalare sorprese a tutti i tifosi rossazzurri. Nella giornata di ieri, la società rossazzurra ha depositato il contratto del giocatore Francesco Di Tacchio, altro tassello di mercato che va a rinforzare sempre di più la rosa etnea. Il 34enne, si lega al Catania fino al 30 Giugno 2026.

Di seguito, il comunicato del club rossazzurro:

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Ternana Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Di Tacchio, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2026“.

Nel frattempo, in casa Catania, arriva anche la prima cessione ufficiale del nuovo corso rossazzurro: Ivan Konteck è un nuovo giocatore della Casertana, club con il quale, l’ex difensore etneo, ha firmato un contratto biennale