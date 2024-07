Sotto il Vulcano Fest: è sold-out per “Il Volo”

Grande festa per la prima data del Festival "Sotto il Vulcano Fest", iniziativa per Catania che vedrà la partecipazione di tanti artisti.

A Catania, prende il via la nuova edizione del “Sotto il Vulcano Fest”, una rassegna di concerti alla Villa Bellini, che sarà inaugurata l’11 giugno con la prima data Siciliana del tour estivo de “Il Volo”.

“Cantare nella nostra terra, la Sicilia, è un ritorno a casa ed è un privilegio che ci rende molto fieri. Il pubblico siciliano è sempre stato tra i più calorosi, ci sostiene sempre con un affetto speciale che ci spinge a dare il massimo. Canteremo per voi, con voi e per la nostra terra, con l’impegno e la dedizione che ci contraddistinguono da sempre. Sarà un viaggio musicale attraverso le nostre canzoni più amate, un’occasione per rivivere insieme i momenti più belli della nostra carriera e per crearne di nuovi indimenticabili” dichiara il trio.

Tra gli altri concerti di luglio e agosto si ricordano: Il volo, tedua, Annalisa, Ariete, Francesco De Gregori, Gemitaiz, Fiorella Mannoia, Emma, Gigi D’Alessio, Renga, Nek, Pooh, Mahmood, Gabry Ponte, Umberto Tozzi, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro e Antonello Venditti.