Sicilia: rifiuti abbandonati nei pressi di un torrente

Emergenza rifiuti senza fine in Sicilia: a Riposto, in provincia di Catania, sono state trovate masse di rifiuti vicino ad un torrente.

Ancora massi di rifiuti in Sicilia: questa volta a Riposto, in provincia di Catania, dove nei pressi del torrente Cozzi-Torre a Riposto persiste una preoccupante situazione di degrado ambientale, con una vera e propria “bomba ecologica” costituita da rifiuti di ogni genere, tra cui pneumatici, materiale edile e casse di polistirolo in putrefazione.

L’infiltrazione di materiali inquinanti, la vegetazione incontrollata e l’accumulo di rifiuti non solo deturpano il paesaggio ma generano un odore nauseabondo e rappresentano un grave pericolo per l’ambiente e la salute pubblica.

La presenza di sterpaglie vicino la foce del torrente, costituisce una potenziale pericolo di incendi, soprattutto in estate con le alte temperature. Inoltre, la decomposizione dei rifiuti rilascia nell’ambiente sostanze tossiche che possono contaminare il suolo e le falde acquifere, con conseguenze devastanti per la flora e la fauna locali.