Sicilia: grave incidente in provincia di Catania, coinvolti anche bambini

Grave incidente a Caltagirone, in provincia di Catania: lo scontro, avvenuto in pieno centro, ha coinvolto anche due bambini.

Tre mezzi coinvolti e sei feriti. E’ questo il bilancio del brutto incidente verificatosi a Caltagirone, in provincia di Catania, lungo Via Madonna della Via. Nello scontro, sono stati travolti anche due bimbi di appena 4 e 9 anni. Le persone coinvolte, fortunatamente, non avrebbero riportato gravi conseguenze. Alla base del sinistro vi è, certamente, l’alta velocità di uno o forse due mezzi. Le dinamiche dell’incidente, sono in fase di ricostruzione.