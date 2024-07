Bonus Benzina 2024: come richiederlo, requisiti e altro

Bonus Benzina 2024:: anche quest'anno, il bonus sarà disponibile per tutti i beneficiari. Come richiederlo e a chi spetta.

Bonus Benzina 2024: la nuova iniziativa sarà operativa da settembre 2024.

I beneficiari del bonus, sono gli stessi possessori della carta risparmio spesa. Da quest’anno la cifra totale per ogni famiglia beneficiaria del bonus è pari a 500 euro.

Il Bonus benzina è un contributo una tantum, per famiglie con isee non superiore ai 15.ooo euro annui. Il bonus è stato approvato con il Decreto energia.

Bonus Benzina 2024: Come richiederlo

Per ottenere il bonus non è necessario presentare domanda online o in altre forme, in quanto verrà erogato tramite la Carta risparmio spesa. I beneficiari vengono identificati dall’INPS, entro il 25 Luglio 2024, in collaborazione con i comuni italiani e questi ultimi inviano la comunicazione agli aventi diritto.

Bisognerà recarsi all’ufficio postale solo se si avrà ricevuto la comunicazione, fornendo documenti e modulo per ritirare la Postepay prepagata e già attiva. Il bonus benzina potrà essere utilizzato tramite la Social Card subito. Le carte sono nominative e decadranno s e il beneficiario non effettuerà il primo pagamento con carta entro il 28 febbraio 2025.

Bonus Benzina 2024: a chi è rivolto il bonus?

Il bonus spetta a coloro che hanno già ricevuto la carta risparmio spesa.

Si tratta di famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro secondo un ordine di priorità che considera il numero dei componenti della famiglia.

Il bonus sarà reso accessibile alle 1,3 milioni di famiglie che già possiedono la social card “Dedicata a te”.

Alcune famiglie vengono escluse a priori dal bonus benzina, in quanto la loro situazione risulta incompatibile con la carta risparmio spesa. In particolare sono escluse le famiglie che sono titolari di Assegno di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Il bonus non sarà erogato ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di; NASPO o DIS-COLL, indennità di mobilità, fondi di solidarietà, Cassa integrazione o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale.

Bonus Benzina 2024: a quanto ammonta e quando arriva

Il bonus benzina ammonta a un totale di 500 euro per nucleo familiare.

L’arrivo del bonus è previsto per settembre 2024 insieme al rilascio e attivazione della Carta Risparmio Spesa. INPS pubblicherà gli elenchi degli aventi diritto entro il 25 Luglio del 2024, di seguito i Comuni lo comunicheranno, tramite lettera o SMS ai beneficiari, entro settembre.