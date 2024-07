UNICT – Iscrizioni 2024/25: come ottenere e presentare l’ISEE

Unict, iscrizioni 2024/25: l'ateneo ha reso noto il nuovo Manifesto degli Studi, con all'interno tutte le informazioni per le iscrizioni.

L’ Università di Catania ha reso noto il Manifesto degli Studi per il prossimo anno accademico 2024/25. Al suo interno, sono presenti tutte le informazioni per quanto concerne l’iscrizione e il pagamento delle tasse. Importante, a tal proposito, è l’ottenimento del valore ISEE che determina il contributo onnicomprensivo da pagare.

L’ammontare del contributo che ogni studente dovrà pagare, infatti, è calcolato in ragione del valore ISEE Università acquisito nel sistema informativo.

Unict, iscrizioni 2024/25: come ottenere l’ISEE

L’ ISEE Università viene rilasciato a tutti gli studenti, previa richiesta ad un ente autorizzato come Centri di assistenza fiscale/CAF, Comuni, INPS. La procedura prevede la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Il rilascio non avviene immediatamente ma bisognerà, all’incirca, aspettare dai 7 ai 10 giorno.

Unict, iscrizioni 2024/25: come inserire l’ISEE

Una volta ottenuta l’attestazione ISEE Università, la si dovrà inserire nella domanda di iscrizione online. Non è necessario digitare alcun valore, l’ISEE verrà automaticamente acquisito dall’Ateneo, previa autorizzazione dello studente per poter accedere agli archivi dell’INPS. Il caricamento va effettuato entro il 1° dicembre 2024. Dopo tale data, gli studenti potranno procedere ad un caricamento tardivo, pagando una mora pari a 50 euro.

In assenza dell’ISEE Università 2024, sarà possibile autorizzare il caricamento dell’ISEE Università 2025. In questo caso, il contributo sarà calcolato con le regole ordinarie e maggiorato di 100 euro a titolo di mora. Dopo il 28 febbraio 2025 non saranno accolte in nessun caso presentazioni tardive dell’ISEE Università e lo studente sarà collocato d’ufficio nella fascia massima di contribuzione, ad eccezione delle iscrizioni tardive per le quali è consentita la presentazione dell’attestazione ISEE Università in corso di validità unitamente e contestualmente al rinnovo dell’iscrizione.

Gli studenti con ISEE superiore a 75.000 euro non sono tenuti ad autorizzare l’importazione del Valore ISEE Università essendo collocati in fascia massima di contribuzione. In assenza del Valore ISEE Università, gli studenti verranno collocati nella fascia massima di contribuzione.