Catania, Piazza Lanza: detenuto positivo alla tubercolosi

All’interno della casa circondariale di Piazza Lanza a Catania, un detenuto è risultato essere positivo alla tubercolosi. Si tratta di Un caso accertato che ha costretto, il paziente-detenuto, a ricorrere alle cure necessarie presso l’ospedale Cannizzaro. Altri due detenuti, invece, risulterebbero essere positivi alla Mantoux, ovvero, chi è entrato in contatto col germe ma non è malato.

Il caso, quindi, ha riguardato un detenuto in cella con altre cinque persone: le restanti tre sono risultate negative. L’amministrazione penitenziaria ha già incontrato e parlato con i detenuti per mettere in atto disposizioni che circoscrivano il campo del contagio a quanto emerso finora.