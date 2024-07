Catania, litiga per incidente stradale e viene colto da arresto cardiaco: morto 75enne

Banale diverbio dopo un incidente che si è trasformato in tragedia. Un uomo di 75 anni perde la vita a seguito di un malore.

Sembrava un semplice diverbio a seguito di un incidente stradale ma si è, successivamente trasformato in tragedia. Intorno alle ore 12 della giornata odierna, in piazza Verga, a Catania, è avvenuto un incidente tra uno scooter, con alla guida un signore di 75 anni, un monopattino condotto da un giovane. Dopo il sinistro, tra i 2 è nata una discussione, normale all’apparenza, nel corso della quale il 75enne, originario di Misterbianco, è stato colto da un arresto cardiaco. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare e inutili sono stati i soccorsi del 118.

Sul posto, intervenuta anche la polizia che ha ricostruito la dinamica, sentendo le testimonianze di chi ha assistito all’accaduto.