Catania FC: ufficiale l’ingaggio di Armando Anastasio

Terzo colpo in entrata per i rossazzurri: approda in Sicilia il calciatore partenopeo classe '1996, legandosi agli etnei fino al 2027.

Il Catania FC prosegue la propria campagna acquisti della sessione estiva: la nuova squadra etnea prende sempre più forma e, nelle ultime ore, la società ha comunicato di aver depositato il contratto del difensore Armando Anastasio, legandosi al club rossazzurro fino al 2027. Ecco la nota del club:

“Il Catania Football Club comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Armando Anastasio. Il calciatore, classe 1996, proveniente dall’AC Monza, ha sottoscritto un contratto pluriennale con la società calcistica siciliana, legandosi ad essa fino al 30 giugno del 2027.”

Il giovane terzino partenopeo, nella sua carriera è riuscito a conquistare la promozione in Serie A giocando nel Parma, e nel 2020 è salito in Serie B con il Monza. Nella serie cadetta e in Serie C, ha indossato anche le maglie del Cosenza, del Carpi, del Pordenone, del Padova, dell’Albinoleffe, della Reggiana, della Casertana e della Pro Vercelli. Nella scorsa stagione ha collezionato due reti e quattro assist in un totale di 39 presenze.