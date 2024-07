Catania: esplodono colpi d’arma da fuoco in strada: quattro arresti

Catania: la polizia ha individuato quattro giovani catanesi, con l'accusa di aver fatto esplodere colpi di pistola, munita di silenziatore.

la Polizia di Stato di Catania ha emesso un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, nei confronti di quattro individui, gravemente indiziati, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, dei reati di detenzione, in concorso, di arma da fuoco clandestina con silenziatore inserito, ricettazione, esplosione in luogo abitato di colpi d’arma da fuoco e violazione degli obblighi inerenti la Sorveglianza Speciale di Polizia.

Secondo gli inquirenti, i soggetti in questione avrebbero sparato numerosi colpi con un’arma da fuoco munita di silenziatore, nei pressi del noto quartiere etneo di San Berillo. Il tutto sarebbe avvenuto in strada, sparando a turno, probabilmente in una sorta di addestramento di gruppo, con l’intenzione di prepararsi all’uso reale dell’arma.