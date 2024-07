UNICT- Come iscriversi ad un corso di laurea magistrale

UNICT- Iscrizioni aperte dal 17 luglio al 2 settembre per i corsi di laurea magistrale. Tutte le informazioni sulle scadenze e le procedure.

L’Università di Catania offre, in totale, 52 corsi di Laurea Magistrale, di cui 46 a numero non programmato. Per iscriversi bisognerà possedere il titolo o lo status di laureando di un corso di laurea triennale compatibile con il corso magistrale che si intende seguire.

Requisiti richiesti e le date

È richiesto il possesso di una laurea di primo livello, di un diploma universitario triennale o di un titolo equivalente ottenuto all’estero e riconosciuto come idoneo per potersi iscrivere. Gli studenti che stanno completando la laurea possono iscriversi “con riserva“. È altresì necessario soddisfare specifici requisiti curriculari e superare una verifica per garantire una preparazione adeguata, i dettagli della quale sono specificati nelle procedure di ammissione di ciascun corso.

Le domande di iscrizioni per l’anno accademico 2024/2025 sono aperte dal 17 luglio al 2 settembre 2024 in cui sarà possibile presentare la domanda di ammissione. I dettagli di ciascuna procedura, i requisiti di ammissione e le scadenze sono specificati nella sezione “Bandi, gare e concorsi” del sito unict.it

Per quanto concerne l’immatricolazione per le magistrali a numero NON programmato, andrà fatta dal 26 settembre-4 ottobre 2024 con il pagamento della quota. Si ricorda che per le magistrali a numero NON programmato potrà essere richiesto un colloquio per valutare la preparazione individuale dei candidati.

Magistrali ad accesso programmato

. Per essere ammessi occorre infatti possedere specifici requisiti curriculari e un’adeguata preparazione personale, che viene verificata di norma attraverso una selezione (prova, test o colloquio). Anche in questo caso le date per la domande e per la successiva immatricolazione rimangono sempre le stesse. Di seguito le date per gli scorrimenti:

Entro il 10 ottobre 2024, saranno pubblicati gli elenchi dei candidati “Ammessi per SCORRIMENTO “, che potranno iscriversi fino al 14 ottobre 2024.

2024, saranno pubblicati gli elenchi dei candidati “Ammessi per “, che potranno iscriversi fino al 14 ottobre 2024. Un ulteriore ripescaggio entro il 14 ottobre 2024, con il fine di esaurire tutti i posti disponibili.

Procedure di immatricolazione

Una volta risultati idonei questa sarà la procedure di immatricolazione saranno le stesse sia per le magistrali a numero programmato che non programmato: