Sicilia, nuovi fondi per le Ipab: come richiedere il contributo

Nuovo contributo di 4 milioni di euro, interamente destinato alle Ipab siciliane. Di seguito tutti i dettagli e come richiederlo.

Finalmente nuovi contributi per tutte le Ipab siciliane. Si tratterebbe di un incentivo di oltre 4 milioni di euro concesso dalla Regione. Il nuovo contributo aiuterà tutte le Ipab che in quest’ultimo periodo avevano avuto difficoltà nel pagamento degli stipendi del personale e di tutte quelle che si trovano in larga parte in grave difficoltà economica.

L’assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato un avviso rivolto a tutti gli enti che lo non hanno raggiunto un pieno equilibrio economico.

Un 20% del contributo verrà riservato alle Ipab siciliane che non svolgono più le loro attività ed è destinata alla copertura dei contributi previdenziali del personale, accertati alla data del 31 dicembre 2023, dovuti e non ancora versati agli istituti previdenziali e non prescritti.

Le Ipab che intendano richiedere il contributo devono far pervenire, entro il prossimo 6 settembre, la documentazione all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it