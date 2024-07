Olimpiadi 2024, record di atleti italiani: i nomi dei classificati siciliani

Record di atleti classificati per le Olimpiadi di Parigi 2024. Tra questi anche diversi volti siciliani. Di seguito i lor nomi.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano rapidamente, con la cerimonia di apertura prevista per il 26 luglio. Il Coni ha finalizzato e trasmesso al Cio l’elenco degli atleti qualificati: in totale saranno 403, di cui 209 uomini e 194 donne. Questo rappresenta il numero più alto mai raggiunto nella storia dello sport italiano per una partecipazione olimpica. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha descritto questa spedizione come “da record” in vista delle Olimpiadi.

Malagò dichiara: “E potevano essere ancora di più. Non ci si deve mai accontentare, ma siamo molto felici”. Dunque la spedizione azzurra a Parigi supera comunque le 400 unità, questo nonostante le mancate qualificazioni dell’Under 21 di calcio e della nazionale di basket, che è stata eliminata nel pre-olimpico dalla Lituania”.

Tra tutti questi atleti italiani, spiccano quattro velocisti siciliani. Di seguito i nomi degli atleti siciliani:

Matteo Melluzzo , 21enne neo campione europeo nella staffetta 4×100. Ateleta di origini siracusane , gareggia per le Fiamme Gialle

, 21enne neo campione europeo nella staffetta 4×100. Ateleta di origini , gareggia per le Fiamme Gialle Alice Mangione (4×400 donne e 4×400 mista) , 26enne di Niscemi. Quest’anno parteciperà alla sua seconda Olimpiade, dopo quella di Tokyo. L’atleta è riuscita a conquistare anche una medaglia d’argento agli Europei di Roma.

(4×400 donne e 4×400 mista) , 26enne di Niscemi. Quest’anno parteciperà alla sua seconda Olimpiade, dopo quella di Tokyo. L’atleta è riuscita a conquistare anche una medaglia d’argento agli Europei di Roma. Riccardo Meli (4×400), Nato a Vico Equense nel 2001, è cresciuto a Palermo , dove si è trasferito quando aveva sei anni. Quest’anno, agli Europei di Roma, ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta 4×400 metri

(4×400), Nato a Vico Equense nel 2001, è cresciuto a , dove si è trasferito quando aveva sei anni. Quest’anno, agli Europei di Roma, ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta 4×400 metri Osama Zoghlami (3000 siepi), 30 anni nato in Tunisia ed è arrivato in Italia all’età di due anni insieme alla famiglia, stabilendosi a Valderice, in provincia di Trapani.

Bisognerà attendere i primi di agosto per vederli gareggiare. Infatti, quest’anno l’atletica leggera entrerà in scena dall’1 all’11 agosto allo Stade de France.