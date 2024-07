Offerte Ryanair per l’estate: voli a partire da 20 euro

Nuove imperdibili offerta con Ryanair. Nuove mete scontate per l'estate 2024. Voli per l’Europa anche a partire da 14,99€.

Ryanair è una delle compagnie aeree più amate per via dei suoi voli super low cost. Anche per questa primavera, dunque, sono presenti sul sito della compagnia numerose offerte. L’unico obbligo, per usufruire degli sconti, sarà quello di prenotare entro il 14/07/2024 per viaggiare dal 1/07/24 al 31/08/2024.

I voli da Catania

Le offerte da Catania non sono molte, ma sono convenienti: ad esempio Tirana a 14,99€ e Atene a 28,86€. Di seguito anche le altre mete da Catania ed il listino prezzi.

I voli da Palermo

I voli da Palermo sono molto conveniente soprattutto per mete europee, quali ad esempio Karlsruhe/ Baden-Baden in Germania a 17,23 euro o Parigi (Beauvais) a 21,99€. Ecco tutti gli altri prezzi e le altre mete.

I voli da Trapani-Marsala

Da qui invece voli convenienti per chi vuole visitare città come Tolosa, a 14,99€, oppure Manchester, a 21,99€. Ci sono anche città in Germania o Belgio a prezzi davvero bassi.

Non resta che prenotare e godersi l’estate!