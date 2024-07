Eruzione Etna, raccolta cenere vulcanica: “si velocizzi la rimozione”

Cenere vulcanica. Amministrazione pressa per velocizzare la pulizia di tombini e strade. Le parole dei consiglieri Rotella e Scuderi.

Angelo Scuderi e Daniele Rotella, consiglieri comunali del Mpa, tornano a chiedere maggiore celerità nella rimozione della cenere vulcanica. “Dopo qualche giorno dalla pioggia di cenere – dichiarano gli amministratori – le strade cittadine sono ancora piene di cenere, creando un enorme pericolo soprattutto per chi viaggia con motocicli, biciclette e monopattini. Velocizzare la rimozione della cenere vulcanica dalle arterie della città, ma soprattutto attenzione e verifica dei tombini completamente pieni della stesse cenere“.

Grande preoccupazione espressa per la rete fognaria catanese che, in caso di pioggia, non sarebbe in grado di far defluire correttamente le acque. “Quello che preoccupa maggiormente sono i tombini e ciò che potrebbe accadere in caso di pioggia. Per questo chiediamo all’amministrazione guidata dal sindaco Trantino che venga subito predisposta la manutenzione e pulizia di tombini e caditoie“.