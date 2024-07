Catania, nuovo volto per il lungomare: il progetto del Comune

Catania, progetti per un nuovo volto per il lungomare: Trantino spiega i piani del comune per via Alcide de Gasperi e Ognina.

A breve la Giunta comunale pubblicherà una delibera per la progettazione del nuovo lungomare. Lo dichiara il sindaco di Catania Enrico Trantino presso il Forum organizzato da La Sicilia. “Un viale De Gasperi nuovo che diventerà il lungomare parallelo e permetterà di liberare dalle auto il nostro waterfront”. Questa l’idea del primo cittadino di Catania che continua: “allargare e abbassare di quota le due stradelle che collegano il lungomare con il viale Alcide De Gasperi. In due o tre anni lo possiamo realizzare“.

Al centro dell’attenzione anche Ognina che potrebbe vedere l’abbattimento del ponte antistante al Santuario. Tuttavia, a causa di problemi burocratici, il piano sembra bloccato. “Abbiamo 15 milioni di euro, tratti dal fondo Rigenerazione urbana, -dichiara Trantino- e devo dire che al Comune hanno rispettato le consegne e a settembre mi hanno dato il bando. Lo dobbiamo caricare sulla piattaforma nazionale degli architetti per una serie di criticità tra loro, il ministero e l’Anac. A me questa cosa offende. Primo perché rischiamo di perdere i soldi, che non sono soldi del Comune ma sono soldi europei che poi dovremmo pagare; secondo perché, una volta che finalmente il Comune dà risposte, restare fermi è frustrante”.