Nuovo acquisto per il Catania: Anastasio entrerà in squadra

La squadra rossazzurra ha appena concluso un nuovo acquisto. Si tratta di Armando Anastasio. Di seguito tutti i dettagli.

Il Catania Football Club ha annunciato di aver acquisito in via definitiva dall’A.C. Monza il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, il quale ha firmato un contratto pluriennale che lo legherà alla squadra rossazzurra fino al 30 giugno 2027.

Nato il 24 luglio 1996 a Napoli, Anastasio è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, collezionando 6 presenze con le nazionali giovanili under 18 e under 19.

Nel corso della sua carriera, Anastasio ha ottenuto due promozioni: nel 2018 in Serie A con il Parma e nel 2020 in Serie B con il Monza. Ha inoltre giocato nella serie cadetta e in Serie C con le maglie di Carpi, Cosenza, Pordenone, Padova, Albinoleffe, Reggiana, Pro Vercelli e Casertana, con la quale ha collezionato 39 presenze, segnando 2 gol e fornendo 4 assist nella scorsa stagione.

Ha inoltre vissuto un’esperienza internazionale con il Rijeka, squadra croata con la quale ha disputato 3 partite di Europa League nel 2020.