Catania, opere di Banksy in mostra al Gam: le date

Banksy arriva a Catania. Dal 13 luglio, la Galleria di Arte Moderna della città etnea ospiterà una mostra dedicata al celebre street artist di fama mondiale. L’esposizione, prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con Demetra e con il patrocinio del Comune di Catania, è curata dalla storica dell’arte Sabina De Gregori. I visitatori potranno intraprendere un viaggio tra le immagini più iconiche create dall’artista inglese in oltre vent’anni di attività.

Tra le opere esposte: Girl with balloon, Season’s Greetings, Port Talbot, Heart Boy e Robot/Computer e molte altre. Inoltre verrà esposta al Centro Sicilia un ulteriore opera, raffigurante un ragazzino con le braccia spalancate e la lingua tesa fuori dalla bocca per assaporare i fiocchi di neve che cadono dal cielo. Fiocchi che però, girando l’angolo del muro, si scoprono essere cenere che si leva da un bidone dell’immondizia in fiamme.