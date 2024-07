Sciopero trasporti 7 luglio, aderisce anche AMTS: “Possibili variazioni del servizio”

Sciopero trasporti 7 luglio: disagi in vista per la giornata di domani, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale del capoluogo etneo.

Sciopero trasporti 7 luglio: il sindacato Orsa ha indetto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale per la giornata di domani, domenica 7 luglio. Anche AMTS (Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania S.P.A”) aderisce, e lo ha comunicato con un avviso sul sito web ufficiale e sui canali di comunicazione.

Sciopero trasporti 7 luglio: l’avviso di AMTS

Ecco, di seguito, l’avviso pubblicato dall’azienda che si occupa del trasporto pubblico locale del capoluogo etneo. “L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. informa che, in occasione dello Sciopero Nazionale del Tpl di 4 (quattro) ore, proclamato per il giorno 7 luglio 2024 dalla Segreteria Nazionale OR.S.A. , il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale viaggiante, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Il restante personale anticiperà la smonta di due ore dal proprio turno di lavoro. L’AMTS si scusa per il disagio”.