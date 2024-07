UNICT – Come iscriversi ai corsi singoli per l’anno 2024/2025

Come frequentare insegnamenti singoli all'università senza iscriversi al corso di Laurea? Ce lo dice il Manifesto degli studenti 2024/25

Il Regolamento didattico dell’Ateneo di Catania informa gli interessati riguardo la procedura d’iscrizione ai corsi singoli, un’opportunità messa a disposizione di tutto coloro che, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, intendano seguire insegnamenti universitari senza però iscriversi ad un Corso di Laurea.

Come scegliere i corsi

Sarà possibile scegliere non più di 5 insegnamenti con un limite massimo di 40 cfu, una volta iscritti si potrà frequentare le lezioni e sostenere normalmente i relativi esami durante le tre sessioni successive alla fine delle lezioni. Naturalmente non è possibile seguire insegnamenti dei corsi a numero programmato a livello nazionale: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Architettura, Ingegneria edile-Architettura, Professioni sanitarie e Scienze della Formazione primaria.

I costi

Partecipare ai corsi singoli avrà un costo graduale per fascia d’ISEE, comunque non superiore ai 30 € per credito formativo, ma anche in questo caso gli aventi diritto potranno richiedere ed usufruire di una riduzione del contributo. Per i cittadini extra comunitari non residenti in Italia il costo è fisso a 10€ per credito, mentre saranno esentati dal pagamento gli studenti con un’invalidità pari o superiore il 66 %.

Modalità d’iscrizione

La domanda per iscriversi ai corsi singoli è necessario presentarla esclusivamente online dal Portale studenti dopo aver effettuato la registrazione e il login. Una volta eseguito l’accesso, selezionare dal menù la voce “corsi singoli” e scegliere gli insegnamenti. Bisognerà aspettare l’approvazione da parte del referenti di dipartimento, per poi collegarsi nuovamente al Portale studenti ed effettuare il pagamento del contributi, qualora previsto, nella sezione “pagamenti da effettuare”. Le domande vanno inviate non oltre l’ 1 ottobre 2024, per gli insegnamenti collocati nel primo periodo dell’anno accademico ed entro il 2 marzo per gli insegnamenti del secondo periodo.

Studenti laureati

Gli studenti che hanno già conseguito la laurea e che nel corso della loro carriera si sono iscritti a insegnamenti extracurriculari senza poi sostenere i relativi esami, potranno convertire la loro iscrizione in corsi singoli. La domanda va presentata entro la data della prova finale presso il settore carriere di competenza e anche in questi caso vige il massimo di 5 insegnamenti e 40 cfu. Conseguita la laurea si procederà pagamento entro sette giorni. Questo consentirà ai neolaureati di frequentare gli insegnamenti e averne regolare attestazione.