Etna, emergenza cenere: stop a moto e bici e disagi in aeroporto

Cenere vulcanica: disagi per le strade della città e in aeroporto. Stop a moto e bici, limite a 30 km/h e voli fermi fino alle 15:00.

La cenere torna a cadere sulla provincia etnea: ieri pomeriggio, Catania e i paesi limitrofi sono stati colpiti da una densa nube di cenere che non si vedeva da parecchio tempo.

Diversi centimetri di cenere sono caduti sulle strade causando seri danni alla circolazione. Il sindaco Trantino ha promulgato un’ordinanza che pone il limite di velocità di circolazione a 30 km/h in tutta la città e vieta la circolazione di bici e motorini. Il primo cittadino invita a depositare la cenere rimossa dai propri spazi privati in piccoli contenitori da mettere sul ciglio della strada. La Direzione Ecologica si occuperà della pulizia delle strade mentre la Direzione Manutenzione e Servizi Tecnici entrerà in azione per spurgare tombini e caditoie.

Disagi anche in aeroporto. Predisposta la chiusura di due zone di volo, B2 e B3, causando ritardi in partenze e arrivi fermi fino, almeno, alle 15:00 di oggi pomeriggio. “La pista è inagibile – scrive in una nota la Sac – a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili“. La società invita i passeggeri a recarsi in aeroporto solo dopo aver verificato tutte le novità concernenti il proprio volo.

