Catania, minaccia l’autista e lancia sassi contro i passanti: denunciato

Catania, uomo di 53 anni lancia pietre contro i passanti, denunciato dalla polizia: minacce anche ad un autista

Un uomo di 53 anni, con precedenti penali, ha seminato il panico nei pressi dell’ospedale Policlinico di via Santa Sofia, aggredendo senza motivo i passanti e lanciando pietre.

La polizia è intervenuta rapidamente, trovando l’uomo che aveva anche bloccato un bus della linea Catania-Adrano e minacciato verbalmente l’autista con una pietra in mano. Gli agenti lo hanno fatto scendere dal mezzo e lo hanno portato in commissariato, dove è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico.

