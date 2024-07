Arrestato ex marito nel Catanese, minacce alla moglie: “Tuo figlio resta orfano”

Minacce all'ex moglie. Tratto in arresto un 31enne ossessionato dalla vecchia relazione che aveva con la donna.

“Te lo dico sincero… finisce tipo romanzo criminale… tuo figlio resta orfano… io mi ammazzo magari poi ti tiro un colpo di pistola al centro della testa“: queste le parole di un trentunenne rivolte all’ex moglie, 30 anni. L’uomo importunava la donna da tempo finché sui social è arrivato a scrivere minacce di morte.

La donna, che aveva già denunciato l’uomo in passato per comportamenti inopportuni, ha nuovamente chiamato i carabinieri che, constatata la natura pericolosa della situazione, sono entrati in azione. Scortata la donna in caserma, hanno rintracciato l’ex marito per poi raggiungerlo e bloccarlo.

Dopo aver eseguito la persecuzione della sua abitazione per accertarsi che non fosse in possesso di armi, hanno portato il 31enne al carcere di Piazza Lanza in regime di custodia cautelare.