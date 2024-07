Aeroporto di Catania: la lista dei voli dirottati

Dirottati voli dell'aeroporto Fontanarossa di Catania verso i vicini aeroporti di Palermo e Comiso: la lista aggiornata.

L’Etna ieri pomeriggio ci ha ricordato di essere un vulcano attivo e oggi, 5 luglio 2024, proprio a causa della sua eruzione e delle ceneri emesse molti voli in partenza e in arrivo dall’aeroporto Fonatanarossa di Catania saranno cancellati o dirottati verso il vicino aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo o in pochi casi verso quello di Comiso Pio la Torre.

Di seguito vi forniamo la lista dei voli dirottati in data 5 luglio, quando non specificato verso l’Aeroporto di Palermo, ma l’elenco subisce continui aggiornamenti che è bene monitorare qualora si sia interessati.

Voli dirottati in partenza:

Vueling VY 06535, Barcelona (BCN) 10:20

Ibera IB 05623, Barcelona (BCN) 10:20

Qatar Airways cargo QR 03660, Barcelona (BCN) 10:20.

Voli dirottati in arrivo:

Ryanair FR 02850, Francia (BVA) 8:51

VOLOTEA V7 02218, Nantes (NTE) 8:55

VOLOTEA V7 02076, Toulouse (TLS) 8:55 (DIROTTATO A COMISO)

EASYJET EUROPE EC 03535, Milano (MXP) 8:55

Ryanair FR 02261, Bergamo (BGY) 9:10

VOLOTEA V7 01703, Ancona (AOI) 9:20 (DIROTTATO A COMISO)

Vueling VY 06534, Barcelona (BCN) 9:35

Qatar Airways cargo QR 03721, Barcellona (BCN) 9:35

LATAM AIRLINES LA 05767, Barcellona (BCN) 9:35

Iberia IB 05622, Barcelona (BCN) 9:35

LATAM AIRLINES LA 05765, Barcellona (BCN) 9:35

LATAM AIRLINES LA 05766, Barcellona (BCN) 9:35

EASYJET U2 02491, Londra (LTN) 12:15.

Etna, emergenza cenere: voli cancellati da e per Catania