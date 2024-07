Sicilia: corruzione nelle forniture ospedaliere, emesse misure cautelari

Sono state emesse misure cautelari da parte delle fiamme gialle della guardia di finanza: tra gli indagati, anche un noto cardiologo etneo.

Il Gip di Catania ha emesso 9 misure cautelari, eseguite dalla Guardia di finanza etnea nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, col supporto dei comandi provinciali del Corpo. I destinatari sono 4 direttori d’Unità operative complesse di aziende ospedaliere della Sicilia orientale, 3 rappresentanti di società di distribuzione locale di multinazionali di dispositivi medici, un rappresentante delle multinazionali e un provider per l’organizzazione di eventi.

Tra gli esponenti, spicca il nome del prof. Corrado Tamburino, cardiologo di fama internazionale, Direttore dell’Unità Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Policlinico Gaspare Rodolico-Università di Catania, impiegato anche nel settore privato con un incarico prestigioso al centro clinico Morgagni.

I soggetti coinvolti, sono indagati in concorso per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.