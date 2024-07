Sicilia, insegnante in vacanza annega dopo un malore

Nella mattinata di ieri, ha perso la vita nelle acque del messinese un’insegnante 63enne: era in vacanza con un'amica

Nelle acque di Ponente di Milazzo ieri mattina, 3 luglio, ha perso la vita annegata un’insegnante di Pescasseroli (ABR), Bianca Maria Cocuzzi, aveva 63 anni.

La 63enne era originaria dell’Abruzzo ma viveva a Roma. Si trovava qui in Sicilia, a Milazzo, per fare una vacanza insieme ad un’amica. Nella mattinata di ieri, però, la donna avrebbe deciso di andare in spiaggia a farsi il bagno da sola. Non appena si è immersa in acqua, è stata colta da un malore, annegando.

La Guardia Costiera, allertata dai bagnanti, ha prontamente recuperato il corpo e tentato di rianimarla, sia con il massaggio cardiaco che con il defibrillatore, ma ormai purtroppo non c’era più niente che si potesse fare. Il magistrato non ha disposto alcuna autopsia e ha disposto la consegna della salma ai familiari.

