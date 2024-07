Esenzione ticket online: come fare richiesta e documentazione necessaria

Esenzione ticket online per reddito: come inoltrare la richiesta, i requisiti utili e la documentazione necessaria

Esenzione ticket online: le esenzioni da reddito permettono ai cittadini di essere esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento dei ticket richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) come quota di compartecipazione alle spese sanitarie. Vediamo di seguito come richiedere l’agevolazione e qual è la documentazione necessaria per inoltrare la richiesta.

Esenzione ticket online, come procedere

Il servizio offerto online permette di non creare possibili code agli sportelli. Ai cittadini basterà essere in possesso di Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). Il portale permetterà di:

inserire un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito;

di esenzione per motivi di reddito; visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico;

chiudere un’esenzione per motivi di reddito a proprio carico.

Importante specificare che ogni soggetto dovrà effettuare la richiesta online per se, non si potrà quindi agire per conto di altri familiari.

Quali sono le esenzioni di reddito nazionali?

E01 – per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

– per età inferiori a 6 anni o superiori a 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro; E02 – disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

– disoccupati, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; E03 – titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico;

– titolari di assegno (ex pensione) sociale, e loro familiari a carico; E04 – titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni, e loro familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio.

Per il rinnovo delle certificazioni ci si potrà rivolgere al CAF, nel caso della categoria E01 l’esenzione verrà svolta automaticamente dal Ministero dell’economia e delle Finanze.

Esenzione Ticket online, i contatti per Catania

Per le richieste di esenzione da ticket per reddito ci si potrà rivolgere al numero verde dell’ASP di Catania: 800-279761 dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30, ed il Martedì dalle 15:30 alle 17:30.

