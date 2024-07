Catania, incidente nella notte: perde la vita un 19enne

Catania, incidente mortale nella notte: perde la vita un ragazzo di 19 anni nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 19 anni la scorsa notte sulla strada provinciale 29, nei pressi di Scordia. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il ragazzo era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull’asfalto.

I soccorritori, allertati immediatamente, sono giunti sul posto con un’ambulanza. Nonostante il tempestivo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine sono intervenute per eseguire i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

