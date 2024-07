Catania FC: da Faggiano a Toscano, il Catania che verrà

Il Catania prosegue la pianificazione della nuova stagione: dopo l'inserimento di Faggiano e Toscano, i tifosi chiedono impegno e sacrificio.

Il Catania si prepara ad affrontare una nuova ed importante stagione calcistica, ovvero, quella che costituirebbe la terza “effettiva” fase del nuovo ciclo calcistico catanese, dopo la rifondazione targata Ross Pelligra.

Grella e company, sono ormai da tempo a lavoro per cercare di costruire un organico preciso e compatto che, a sua volta, possa garantire numeri e prestazioni degne di nota che, ahimè, non sono state messe in atto nel corso della scorsa stagione, (Coppa Italia a parte) quest’ultima che stava quasi per far precipitare i rossazzurri addirittura nella zona “calda”, ovvero, quella dei play-out.

Faggiano e Toscano: i nuovi “volti” del club etneo

La stagione appena conclusa, ha fatto emergere enormi lacune in termini dirigenziali, all’interno dello staff rossazzurro. L’inizio dello scorso campionato, con Tabbiani in panchina, aveva fatto presagire ai tanti sostenitori rossazzurri, accorsi nei vari botteghini della città per rinnovare il proprio amore al club siciliano, un campionato da protagonisti, ma la traversata in terza serie del Catania, si è trasformata in un vero e proprio “incubo” per il sodalizio rossazzurro: l’esonero di Tabbiani, l’arrivo di Lucarelli e, infine, l’approdo di mister Michele Zeoli, storica bandiera del club, nella speranza di poter concludere un campionato molto complicato dal punto di vista della gestione societaria.

Oggi, dopo il mancato rinnovo del team manager Armando Pantanelli e la rescissione consensuale del rapporto di lavoro del DG Luca Carra, il Catania ha provveduto a inserire nuove figure “di spicco” all’interno del quadro societario: Daniele Faggiano, nuovo DS etneo, costituisce un lusso per la categoria, poiché quest’ultimo, conosce molto bene l’ambiente calcistico, noto anche per essere stato un dirigente capace di scoprire talenti del calibro di Caputo, Kulusevski, Cheddira e molti altri. Un valore aggiunto per la società con a capo Pelligra e Grella.

Oltre Faggiano, dopo l’addio di mister Zeoli, al quale è giusto riconoscere il grande attaccamento alla maglia, il suo carisma e attaccamento, elementi importantissimi che, a loro volta, hanno contribuito a confermare la permanenza in Serie C, a Catania è arrivato anche un grande esperto del calcio di terza serie: parliamo di Domenico Toscano, calabrese, considerato “l’esperto delle promozioni”, avendo nel suo curriculum una vasta serie di promozioni ottenute (l’ultima con i bianconeri emiliani del Cesena).

In attesa delle ulteriori visite mediche e del ritiro estivo (fissato per il 14 luglio 2024 ad Assisi), il Catania ha già inserito nuovi elementi in rosa, ovvero, Adamonis e Carpani, che rappresentano i primi “botti” di mercato della nuova stagione rossazzurra.

Che Catania sarà? Il tifo rossazzurro, arma in più di questa squadra, onnipresente in ogni appuntamento della compagine etnea, si aspetta di vedere una squadra compatta e unita, capace di regalare gioie ed emozioni, degne del nome Catania.