Catania, aggressione al Garibaldi per la morte di un 22enne: reparto distrutto

Catania, aggressione violenta all'ospedale Garibaldi: dieci persone assaltano un reparto e feriscono una dottoressa

Dieci persone hanno organizzato una spedizione punitiva all’ospedale Garibaldi Centro di Catania in seguito alla morte di un ventiduenne ricoverato da circa una settimana nel reparto di Rianimazione.

Secondo “La Sicilia“, un gruppo ha fatto irruzione nel reparto, causando danni e aggredendo una dottoressa. Sul posto sono intervenute tutte le pattuglie della polizia in servizio, e sono stati allertati anche gli agenti del reparto Mobile, che sono rimasti in zona fino a che la situazione non è tornata sotto controllo.

La Polizia ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ospedale per identificare al più presto i responsabili dell’assalto.

