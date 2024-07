Sicilia: arrestati ladri di gasolio, manomettevano mezzi pesanti

Due uomini di 41 anni, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto di gasolio in provincia di Catania.

É successo nei pressi di Caltagirone, in provincia di Catania, dove due uomini di 41 anni, uno originario di Licodia Eubea e l’altro di Vizzini, sono stati sorpresi mentre manomettevano i serbatoi di alcuni mezzi pesanti, quest’ultimi appartenenti ad una ditta nota della zona, sita n contrada Ragoleto – Ririllo.

La ricostruzione

I due uomini, introdottisi entrambi all’interno della ditta, a bordo di due auto, rispettivamente una Fiat Punto e una Ford Focus, avevano proceduto senza farsi notare, parcheggiando i veicoli accanto ad alcuni mezzi pesanti.

Successivamente, armati di tubi in gomma e taniche in plastica, i due hanno iniziato a darsi da fare in corrispondenza dei serbatoi dei veicoli industriali, iniziando il travaso del carburante all’interno di alcuni fusti. É subito scattato il blitz che, a sua volta, ha permesso di mettere in sicurezza i due ladri recuperando dentro la Ford Focus 7 bidoni da 25 litri ciascuno, di cui 3 già pieni di gasolio, insieme ad un tubo in gomma, mentre sulla Punto c’erano ben 12 fusti da 25 litri, di cui 3 già riempiti di carburante.

La perquisizione è stata anche estesa alle abitazioni dei due fermati. A casa del vizzinese, è stato recuperato un altro fusto contenente 10 litri di gasolio e 30 picchetti in ferro.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e la nafta è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due pregiudicati, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.