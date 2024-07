Catania: stupefacenti scoperti nel sottotetto di una palazzina

Nei pressi dello storico quartiere etneo Cibali, i militari dei Carabinieri hanno avviato una serie di controlli nei pressi di una palazzina.

Succede in Via Fava, in una palazzina residenziale non lontana dallo stadio catanese Angelo Massimino del quartiere Cibali, dove, a seguito di un controllo da parte dei militari dei carabinieri, è stata ritrovata nel sottotetto comune del palazzo, una grossa quantità di stupefacenti.

All’interno di un buco nel muro nel locale del sottotetto, a cui è possibile accedere anche senza chiave, di uso comune per i residenti, vi erano nascoste delle scatole di cartone contenenti 15 buste di plastica con undici chili e mezzo di marijuana e undici panetti di hashish per un peso complessivo di 764 grammi.

Ogni panetto era marchiato con il logo dell’associazione a delinquere che si è occupata della produzione e del confezionamento della merce. Adesso, i Carabinieri hanno avviato indagini e ulteriori controlli per risalire all’identità delle persone coinvolte nel traffico di questi stupefacenti.