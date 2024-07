Catania, ferito e derubato medico nel tentativo di sottrarre un Rolex

L'uomo, nel tentativo di rapina, è stato affiancato da uno scooter con a bordo due persone che gli hanno intimato di consegnarli il Rolex.

Un noto medico catanese, Ernesto Falcidia, mentre si recava al lavoro, è rimasto vittima di una rapina a mano armata: l’uomo è stato raggiungo da un colpo di pistola alla gamba e, successivamente, è stato scipato del suo orologio.

Il medico, affiancato da uno scooter con a bordo due persone, è stato intimato di consegnare il rolex che portava al polso ai due rapinatori. Nel tentativo di reagire al furto, uno dei due a bordo ha esploso un colpo di pistola, ferendolo alla gamba.

Il medico, costretto a consegnare l’orologio, si è poi recato in auto verso l’ospedale Cannizzaro, dove, al pronto soccorso, è stato curato dai colleghi. La ferita non è grave e sarà dimesso in giornata. Sono in corso le indagini per risalire ai due rapinatori.