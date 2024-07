Catania FC: ufficiale, Luca Carra non è più il DG etneo

La società del patron Pelligra, attraverso un comunicato ufficiale, comunica di aver risolto il rapporto di lavoro con Luca Carra.

Il Catania Football Club, nelle ultime ore, ha reso nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il direttore generale Luca Carra. La notizia, già nell’aria ormai da parecchio tempo, è stata ufficializzata.

L’ex direttore etneo, approdato in Sicilia, quando ancora i rossazzurri nel 2022, anno di nascita del nuovo Catania, tra serie D e serie C, si congeda dalla compagine etnea, commentando: “Si conclude oggi il mio rapporto con il Catania FC. Volevo ringraziare tutte le persone conosciute, negli ultimi 2 anni, in questa bellissima città. Sono stato accolto in maniera eccellente ed anche in questi giorni ho ricevuto tantissimi attestati di stima. Si conclude un rapporto professionale ma non si conclude certamente il mio rapporto con la città di Catania alla quale sarò per sempre legato perché una parte della mia famiglia è nata e nascerà a breve proprio sotto il vulcano. Grazie Catania”.

Con l’avvento della nuova stagione, sono diversi i cambiamenti decisi dalla governance rappresentata in testa dal presidente Ross Pelligra e dal vice Vincenzo Grella. Inoltre, saranno giorni di intenso lavoro sul mercato, con l’arrivo delle prime ufficialità per quanto riguarda i calciatori in entrata, ma anche in uscita si muoverà qualcosa a breve.

Infine, scatterà giorno 14 il ritiro estivo ufficiale dei rossazzurri che, come noto, vedrà Assisi come sede ufficiale.