Abusi su tre minori di un istituto di cura etneo: arrestato dipendente

Orrore a Catania: un medico di 59 anni, incensurato e dipendente di un istituto di cura etneo, è stato arrestato con l’accusa di abusi su alcuni minori, dei quali aveva la custodia nell’istituto, “accontentandoli” e promettendo loro doni come caramelle, soldi e addirittura un paio di occhiali da sole, in cambio di abusi di tipo sessuale.

Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale della Repubblica e seguite dagli investigatori della sezione reati contro la persona della sezione mobile, hanno portato alla scoperta di diversi abusi sessuali su tre minori, che sono stati successivamente auditi in aula protetta. Inoltre, sono state analizzate le chat sul cellulare di due vittime, rivelatrici di altri dettagli di un quadro particolarmente allarmante, che ha fornito abbastanza prove da portare il 59enne agli arresti domiciliari.

La denuncia

La prima denuncia è arrivata per il tramite della madre di una vittima, 13enne che avrebbe subito atti sessuali da parte dell’indagato. L’uomo si sarebbe avvicinato alla vittima attraverso promesse di denaro per i suoi onomastico e compleanno e attraverso regali di vario genere come dolci, occhiali da sole, patatine e bevande, e con comunicazioni whatsapp a chiaro sfondo sessuale.

Tentativi simili sono stati diretti dal 59enne anche nei confronti di una seconda vittima, alla quale sarebbero state donate e promesse le stesse cose e con il quale l’uomo si sarebbe chiuso a chiave in una delle stanze della struttura. Nell’aprile del 2024, dopo che il ragazzo aveva finito le cure in istituto, l’uomo avrebbe concretizzato gli abusi.

Infine, stessa sorte per una terza vittima sempre all’interno della struttura.

Viste le accuse nei suoi confronti, il medico è stato rintracciato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari. La polizia ha sequestrato cellulare, computer e altri dispositivi elettronici al fine di individuare possibili ulteriori elementi di interesse.